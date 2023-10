Imprese: Inwit, punteggio massimo da rating Esg di Gresb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gresb, agenzia internazionale specializzata nella valutazione di aziende infrastrutturali, ha portato il rating Esg Public Disclosure di Inwit, principale tower company italiana, da uno score pari a B nel 2022 allo score massimo pari ad A. Inwit, che solo nel 2020 era partita da uno score D, nell'arco di tre anni – riferisce una nota – è riuscita ad ottenere un significativo upgrade, passando dal punteggio di 70 nel 2022 al punteggio di 84. Viene premiata, in particolare, la sezione relativa ai metodi di divulgazione, dove la tower company ha raggiunto il punteggio massimo, così come nella sezione relativa alla disclosure di pratiche di stakeholder engagement. A conferma della validità del percorso intrapreso da Inwit verso un business sostenibile, questo risultato segue la conferma dello scorso giugno dell'inclusione dell'azienda nel Ftse4Good, l'indice che classifica le aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance (Esg) e l'inclusione, a gennaio, nel Bloomberg Gender-equality index (Gei), l'indice che offre ogni anno a manager e investitori informazioni per confrontare l'impegno per la parità di genere delle più grandi aziende quotate del mondo. Inwit è inoltre inclusa, dal 2021, anche nell'indice Glio/Gresb, specializzato nell'analisi delle migliori pratiche in campo ambientale, sociale e di governance. "L'upgrade del rating Esg da parte di Gresb conferma il nostro impegno concreto per un modello di business intrinsecamente sostenibile, con le nostre infrastrutture digitali e condivise, in grado di coniugare efficacia industriale, economica, sociale e ambientale”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit. (Com)