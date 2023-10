Medio Oriente: Cremlino, Putin non ha ancora elaborato un'iniziativa di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora messo a punto un'iniziativa di pace in merito al conflitto israelo-palestinese. E' quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Un'iniziativa di pace deve essere elaborata con tutti, deve essere discussa, è necessario comprendere le posizioni delle parti, è necessario comprendere tutte le tendenze", ha spiegato Peskov. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che Putin probabilmente ha già elaborato "un’opinione sui risultati delle conversazioni telefoniche" e ne discuterà con i colleghi cinesi. Ieri, il presidente della Russia ha parlato con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente iraniano Ebrahim Raisi, quello dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmud Abbas e con il presidente siriano Bashar al-Assad. "Vediamo (...) che in realtà quello che si sta svolgendo è una tragedia e una catastrofe umanitaria (...) sono tutte le conseguenze di più di un decennio di disprezzo per il processo di risoluzione del conflitto nel Medio Oriente", ha osservato infine il rappresentante del Cremlino. (Rum)