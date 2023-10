Medio Oriente: Scholz, Hezbollah e Iran non intervengano in conflitto Israele-Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha “espressamente” messo in guardia il partito sciita libanese Hezbollah e l'Iran dall'intervenire nel conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Il capo del governo federale si è espresso in un messaggio su X, pubblicato a seguito dell'incontro che ha avuto oggi a Berlino con il re di Giordania, Abdallah II. In particolare, Scholz ha affermato che “si deve impedire un incendio in Medio Oriente: questo è l'obiettivo comune di Germania e Giordania”. Il cancelliere ha quindi ringraziato il sovrano hashemita “per il ruolo di mediazione del suo Paese”. Scholz ha, infine, evidenziato: “Metto in guardia espressamente Hezbollah e l'Iran dall'intervenire nel conflitto”. (Geb)