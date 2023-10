Russia: Cremlino, Putin non ha concorrenza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha e non può avere concorrenti in Russia. Lo ha sostenuto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad un briefing con i giornalisti. "Abbiamo ripetutamente affermato che Putin è certamente il politico e lo statista numero uno nel nostro Paese", ha detto il portavoce. "La mia opinione personale, anche se non ho quasi il diritto di dirlo, ma, violando le regole, posso dire che al momento non ha concorrenti e non ce ne possono essere nella Federazione Russa", ha aggiunto Peskov. (Rum)