Polonia: elezioni parlamentari di domenica hanno registrato affluenza più elevata dal 1989

- L’affluenza alle elezioni di domenica scorsa in Polonia è stata del 74,38 per cento al Sejm, la camera bassa del Parlamento. Il dato definitivo è stato comunicato dalla Commissione elettorale statale (Pkw). Al Senato, invece, è stata di poco inferiore: 74,31 per cento. Si tratta dell’affluenza più elevata nella storia della Polonia democratica, superando il precedente record del 62,7 per cento osservato alle prime elezioni semilibere del Paese nel 1989. (Vap)