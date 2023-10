Medio Oriente: ministro Esteri Iran, possibile apertura altri fronti se guerra continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le operazioni militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza dovessero andare avanti e non si dovesse trovare una soluzione politica, non sarebbe da escludersi l'apertura di altri fronti del conflitto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ieri, in un’intervista all’emittente televisiva nazionale, dopo un tour diplomatico che lo ha condotto in Iraq, Libano, Siria e Qatar. “Se continuano i crimini di guerra del regime israeliano contro i civili, ogni eventualità è possibile”, ha detto Amirabdollahian, aggiungendo che “i capi della resistenza non permetteranno al regime sionista di fare quel che vuole nella regione”. Tuttavia, secondo il capo della diplomazia di Teheran, un conflitto esteso del “fronte della resistenza” contro Israele “cambierebbe la mappa del regime di occupazione". Amirabdollahian, infine, ha criticato gli Stati Uniti e i loro alleati per il sostegno incondizionato espresso nei confronti di Israele, esortandoli a “porre fine al massacro di donne e bambini a Gaza, invece di inviare messaggi ipocriti”. (Irt)