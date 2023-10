Medio Oriente: Corea del Sud, Hamas potrebbe aver usato armi nordcoreane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha negato nei giorni scorsi che armi di sua produzione siano state utilizzate da Hamas nell'attacco contro Israele, affermando che le indiscrezioni in proposito circolate su alcuni media internazionali siano un tentativo da parte degli Stati Uniti di celare la loro responsabilità politica per la crisi in atto in Medio Oriente. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), quelle relative alle armi nordcoreane in dotazione alle milizie di Hamas sono “voci infondate e false", e “un tentativo di spostare la colpa della crisi in Medio Oriente causata dalla politica egemonica errata degli Stati Uniti su un Paese terzo”. Esperti militari citati dalla stampa statunitense e nordcoreana hanno affermato la scorsa settimana che le foto del conflitto tra Israele e Hamas suggeriscono l’utilizzo da parte delle milizie palestinesi di sistemi d’arma di fabbricazione nordcoreana, inclusi lanciarazzi spalleggiabili F-7. Bruce Bechtol, professore della Texas State University, che ha condotto ricerche sul contrabbando di armi nordcoreane, ha affermato ad esempio che Hamas sembra essersi dotata dei lanciarazzi F-7 già da diversi anni. L'F-7 è un sistema d’arma simile al più noto Rpg di origine sovietica, distinguibile da quest’ultimo tramite una banda rossa attorno alla testata dei proiettili esplosivi, secondo i ricercatori europei Joost Oliemans e Stijn Mitzer. Tali bande rosse sono visibili in alcune foto di miliziani palestinesi pubblicate nei giorni scorsi dalle Forze di difesa israeliane. (Git)