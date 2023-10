Kosovo: ministro Amministrazione locale su elezioni al nord, dopo 24 settembre tutto è diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Amministrazione locale del Kosovo, Elbert Krasniqi, ha dichiarato che “dopo il 24 settembre”, giorno dell’attacco a Banjska, “tutto è cambiato” rispetto ai patti che prevedevano delle elezioni anticipate nel nord dopo l’estate. "Dal 24 settembre in poi tutto sarà diverso", ha dichiarato oggi il ministro in conferenza stampa dopo che gli era stato chiesto se si sarebbero tenute elezioni anticipate nel nord. Nel luglio di quest’anno, il Kosovo e l’Unione europea hanno concordato di ridurre del 25 per cento la presenza della polizia all’interno e intorno agli edifici comunali del nord, mentre le elezioni anticipate locali in quei comuni si sarebbero dovute tenere dopo la stagione estiva. "Dal momento della firma dell'Accordo di Bratislava, il governo del Kosovo ha intrapreso diverse azioni per contribuire a calmare la situazione e creare le condizioni per lo svolgimento di elezioni anticipate. Noi, come governo, abbiamo detto che siamo favorevoli allo svolgimento delle elezioni, ma per andare al voto dobbiamo passare attraverso un processo democratico", ha concluso Krasniqi.(Alt)