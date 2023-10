Serbia-Kosovo: Guterres (Onu), ridurre le tensioni è la priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre le tensioni nel nord del Kosovo è “della massima priorità”. E’ quanto contiene l’ultimo rapporto stilato dal segretario generale delle nazioni Unite, Antonio Guterres, sull’attività della Missione Onu in Kosovo (Unmik). Secondo quanto riferisce la stampa serba, Guterres ha accennato alla possibilità che il formato della seduta del Consiglio di sicurezza di ottobre venga modificato, prediligendo una riunione a porte chiuse anziché pubblica. La decisione verrebbe presa alla luce delle tensioni che si sono verificate durante i lavori dell’ultima riunione, lo scorso 27 aprile. La relazione ribadisce che i membri del Consiglio di sicurezza sono uniti nel sostenere il dialogo mediato dall’Unione europea, ma ricorda allo stesso tempo che esistono profonde divisioni tra i cinque membri permanenti, ovvero fra quelli che riconoscono il Kosovo (Usa, Regno Unito e Francia) e quelli che invece sono contrari al riconoscimento (Russia e Cina). Tra gli altri membri (non permanenti) che parteciperanno alla seduta, sette riconoscono il Kosovo (Albania, Gabon, Ghana, Giappone, Malta, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti) e tre no (Brasile, Ecuador e Mozambico). (segue) (Res)