Nato: Crosetto a ministeriale di Bruxelles, “governo e Difesa al fianco del popolo d’Israele (2)

22 luglio 2021

- La ministeriale è stata l’occasione, infatti, per fare il punto sugli scenari futuri che la Nato dovrà affrontare e sull’attuale conflitto in Ucraina. A tal riguardo Crosetto ha affermato: “Ritengo che dobbiamo individuare subito una nuova strategia di sostegno al popolo ucraino e, al contempo, far sì che i nostri governi sfruttino ogni canale diplomatico possibile per arrivare in tempi rapidi a una soluzione politico-diplomatica del conflitto”. In continuità con quanto deciso al Summit di Vilnius, la riunione dell’11 ottobre in formato ministeriale Difesa si è svolta, per la prima volta, alla presenza del nuovo ministro della Difesa dell’Ucraina Rustem Umerov quale tangibile segnale politico di rilievo, oltre a fornire l’opportunità per ricevere aggiornamenti sul conflitto. Sui rischi di estensione del conflitto ha aggiunto: “Il conflitto in Ucraina ha inasprito le tensioni ed approfondito l’instabilità in aree di crisi. Lo dimostra la preoccupante situazione nell’area balcanica, sia in Kosovo che in Bosnia Erzegovina, dove le tensioni continuano a crescere e si potrebbero verificare effetti significativi non solo sulla sicurezza regionale, ma anche per il resto d’Europa”. (segue) (Com)