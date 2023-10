Nato: Crosetto a ministeriale di Bruxelles, “governo e Difesa al fianco del popolo d’Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha auspicato che il dialogo tra Serbia e Kosovo continui sotto la guida dell’Unione europea. L’Italia anche per il prossimo anno, sotto la nuova leadership turca, continuerà ad assicurare il proprio consistente contributo a Kfor di circa 900 uomini e, in aggiunta, il vice comandante. Anche in Bosnia, continua l’impegno italiano dove è stato raddoppiato il contingente nella missione Eu Althea, arrivando a schierare circa 200 uomini. L’Italia continuerà, inoltre, a sostenere le istituzioni irachene con la missione Nato Mission Iraq (Nmi) e, quale chiaro esempio dell’efficacia del supporto offerto ne è dimostrazione l’estensione delle attività di consulenza al ministero dell’Interno ed alle Forze di Polizia. La Missione Nato – ha affermato Crosetto - fornisce un importante contributo al rafforzamento delle istituzioni di sicurezza e potrà fare un ulteriore salto di qualità con la cooperazione con Euam (European Union Advisory Mission) dell’Unione europea”. “Un meeting molto positivo” ha aggiunto il Ministro, commentando le due intense giornate di lavori che lo hanno visto impegnato anche nella bilaterale con il suo omologo del Regno Unito Grant Shapps “amichevole incontro e volontà di rafforzare il partenariato strategico che unisce i nostri Paesi con la cooperazione e collaborazioni strutturate: una forte sinergia per la sicurezza che trova conferma nel progetto Gcap”. (Com)