Serbia: ambasciatore Usa Hill, vorrei che Belgrado riconoscesse Kosovo ma problema è complesso

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, vorrebbe che la Serbia riconoscesse che il Kosovo è uno Stato indipendente, “ma il problema è più complesso di come sembra”. Lo ha dichiarato lo stesso ambasciatore statunitense, presente alla Conferenza sulla sicurezza di Belgrado (Bsc). "La gente dice che la Serbia deve semplicemente capire che il Kosovo è uno Stato indipendente. Anche io vorrei che lo facesse, ma il fatto è che il problema è molto più complesso", ha affermato Hill. Il rappresentante diplomatico degli Usa ha quindi sottolineato come sia "estremamente importante" capire cosa è accaduto il 24 settembre durante il conflitto a fuoco a Banjska, nel nord del Kosovo. "Come prima cosa per risolvere il problema, dobbiamo davvero far assumere le responsabilità a chi è colpevole di ciò che è accaduto, in modo che non accada di nuovo. Il secondo passo sarà allentare la tensione nel nord del Kosovo e trovare una soluzione politica", ha affermato Hill. (Seb)