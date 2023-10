Diplomazia: torna a Roma dal 19 al 27 ottobre il Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto geopolitico attuale segnato profondamente da tensioni internazionali come quelle in corso in Israele e Ucraina, il Festival della diplomazia contribuisce a consolidare il ruolo cruciale di Roma quale hub mondiale delle relazioni internazionali, sede naturale di negoziazione e promozione del dialogo interculturale tra l'Italia, l'Europa e il resto del mondo. L’evento, giunto alla 14ma edizione, è ormai diventato una tradizione consolidata non solo per la comunità diplomatica, ma per tutta Roma, che ogni anno risponde con interesse ed entusiasmo. Al festival parteciperanno attivamente tanti ambasciatori stranieri in Italia, confermando Roma quale assoluta protagonista nella discussione e nell’analisi geopolitica e diplomatica. Tra questi: Jack Alan Markell, ambasciatore degli Stati Uniti; Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, ambasciatore della Spagna; Jan Kickert, ambasciatore d’Austria; Rashad Aslanov, ambasciatore dell’Azerbaijan; Carlos Eugenio Garcìa de Alba Zepeda, ambasciatore del Messico; Lendita Haxhitasim, ambasciatrice del Kosovo; Francesco Di Nitto, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e il Sacro ordine; Krisztina Bende, ambasciatore della Federazione svizzera presso le Nazioni Unite; Nathaniel G. Imperial, ambasciatore delle Filippine; Saywan Sabir Mustafa Barzani, ambasciatore dell’Iraq; Gabriela Dancau, ambasciatore della Romania; Jan Kohout, ambasciatore della Repubblica Ceca; Karla Wursterova, ambasciatrice della Repubblica Slovacca; S.E. Keiichi Katakami, ambasciatore del Giappone; Dalia Kreiviene, ambasciatrice della Lituania; Naser M.Y. Al Belooshi, ambasciatore del Barhein in Italia. (segue) (Com)