Speciale difesa: Kosovo, Stoltenberg, forze aggiuntive per la Kfor in arrivo nelle prossime settimane

- In risposta alle tensioni nel nord del Kosovo i Paesi della Nato invieranno delle forze aggiuntive a rinforzo della missione Kfor. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa a chiusura della riunione dei ministri della Difesa degli Stati membri dell’Alleanza. “Belgrado e Pristina devono comportarsi in modo responsabile e impegnarsi nel dialogo”, ha concluso Stoltenberg. (Beb)