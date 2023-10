Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- VARIE- Conferenza stampa di presentazione della terza edizione di "Roma Arte in Nuvola". Tra gli altri, prenderanno parte alla conferenza stampa: Alessandro Nicosia, Ideatore e Organizzatore Roma Arte in Nuvola; Mario Turetta, Segretario Generale del Ministero della Cultura; Alessandro De Pedys, Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice dei Musei Civici della Sovrintendenza di Roma Capitale. Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra, sede della Camera di Commercio di Roma. (Ore 11:30).- Convegno "Aeroporti e digitale", organizzato da Aeroporti 2030. Prenderanno parte all'evento: Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato della Repubblica; Alfonso Celotto, Presidente di Aeroporti 2030; Pierluigi Di Palma, Presidente Enac; Alessandra Bruni, Presidente Enav; Davide Bordoni, Consigliere del Vicepresidente del Consiglio, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini; Marco Troncone, Amministratore Delegato Aeroporti di Roma; Monica Scarpa, Amministratore Delegato di Save Spa. Sala Capitolare Santa Maria Sopra Minerva del Senato della Repubblica. (Ore 10). (Rer)