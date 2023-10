Medio Oriente: Scholz oggi in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà oggi in visita in Israele per dimostrare la solidarietà della Germania al Paese attaccato dal movimento islamista palestinese Hamas. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) sarà il primo tra i capi di Stato e di governo a recarsi in Israele dopo l’aggressione del 7 ottobre. Nel corso della giornata, dopo aver ricevuto a Berlino il re di Giordania Abdallah II, il cancelliere incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con cui discuterà della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas, tra cui diversi cittadini tedeschi, e di come impedire che la crisi in Medio Oriente si espanda nella regione. Un’altra questione oggetto dei colloqui sarà la fornitura di aiuti umanitari da parte della Germania, anche per la popolazione della Striscia di Gaza. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il cancelliere non dovrebbe affrontare con Netanyahu il tema del sostegno militare tedesco a Israele. Dopo la tappa nello Stato ebraico, Scholz si recherà in Egitto per incontrarne il presidente, Abdel Fatah al Sisi, con cui discuterà del conflitto tra Israele e Hamas, dei modi per impedirne l’allargamento e della liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza. (Geb)