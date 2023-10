Belgio: fonti stampa, presunto aggressore sarebbe stato ferito in un bar di Schaerbeek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto aggressore che lunedì notte ha ucciso due cittadine svedesi e ferito una terza persona nel centro di Bruxelles è stato colpito da colpi di arma da fuoco in un bar nel quartiere Schaerbeek, sobborgo della capitale belga. Lo riferiscono questa mattina i media belgi, secondo cui la procura ha confermato l'informazione ma non è ancora in grado di stabilire se la persona colpita fosse effettivamente l'aggressore. (Beb)