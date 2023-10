Cina-Serbia: Vucic ricevuto da Wang Huning, qui mi sento a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Pechino il presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, Wang Huning. "Grazie per l'ospitalità e l'accoglienza eccezionale. Mi sento veramente a casa in Cina. Attendo con particolare ansia l'incontro con il presidente cinese (Xi Jinping), perché è un'occasione per esprimere la nostra gratitudine non solo per l'amicizia, ma anche per tutto l'appoggio che la Cina dà alla parte serba in ogni suo progetto", ha scritto Vucic su Instagram insieme alla foto dell'incontro con Huning. La delegazione serba, presente a Pechino per partecipare al terzo Forum sulla Nuova via della seta, ha firmato con la controparte diversi documenti bilaterali. Il ministero dei Trasporti di Belgrado ha siglato tre contratti commerciali con aziende cinesi riguardanti la costruzione di infrastrutture in Serbia. (segue) (Seb)