Medio Oriente: ministro Esteri Egitto, ingresso aiuti a Gaza è una “indispensabile necessità”

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha sottolineato la necessità dell'accesso degli aiuti umanitari ai palestinesi nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato Shoukry durante una telefonata con l'omologo siriano Faisal al Miqdad. "L'accesso degli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza è diventata una necessità indispensabile alla luce dell'attuale tragica situazione", ha sottolineato Shoukry. Il canale di notizie “Al Qahera al Ikhbaria” ha trasmesso un video di un nuovo attacco aereo da parte di Israele contro il lato palestinese del valico di Rafah. In precedenza, Shoukry aveva annunciato che "il governo israeliano deve ancora prendere una decisione per consentire l'apertura del valico di Rafah al confine tra Egitto e Gaza". Il capo della diplomazia egiziana ha affermato che il suo Paese "mira a mantenere operativo il valico di Rafah dallo scoppio del conflitto a Gaza", dove la situazione è "pericolosa". Decine di camion carichi di aiuti si sono allineati sul lato egiziano del valico di Rafah, in attesa di entrare nella Striscia di Gaza. (Cae)