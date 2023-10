Olimpiadi 2026: Abodi, su pista bob governo ha deciso di non aggiungere altri 60 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo non decide dove si faranno le gare di bob, il governo ha deciso di non aggiungere 60 milioni a quelli già a budget previsto”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando la decisione di non realizzare la pista da bob a Cortina in vista delle Olimpiadi. “E’ una decisione di responsabilità" considerando "gli 85 già in budget”, ha aggiunto. Trovare i fondi in altro modo “diventa difficile” perché “c’è pure una tempista” da rispettare. “Questa decisione porta a piste che già esistono piuttosto che da creare", ha evidenziato il ministro. (Rin)