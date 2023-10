Olimpiadi 2026: Abodi, pista bob Cesana? Non basta trovare fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avevamo una pista da bob a Cesena costata 110 milioni, dismessa da 12 anni per questioni tecniche. Il presidente della Regione vuole dimostrare di essere in grado di finanziare ma non basta solo quello. Bisogna dimostrare di poterla realizzare nei tempi sperati. Mancano due anni alle Olimpiadi e tra pochi mesi ci saranno i test". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 parlando delle Olimpiadi di Milano-Cortina. (Rin)