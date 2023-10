Arabia Saudita-Italia: Crosetto, Riad è cruciale per pace in Medio Oriente e stabilità nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è cruciale per la pace in Medio Oriente e la stabilità nel Mediterraneo allargato. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X (ex Twitter), dopo il "lieto incontro" con l'omologo saudita, Khalid Bin Salman. Crosetto e l'omologo hanno dialogato sulla situazione a Gaza e sulla collaborazione nell'ambito della Difesa, ricercando aree di ulteriore sviluppo. (Res)