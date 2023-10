Napoli: blitz clan Di Lauro, scoperto controllo aste giudiziarie e svolta imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sul clan Di Lauro, che stamattina sono sfociate in 27 misure cautelari, hanno consentito di ricostruire, oltre alle tradizionali attività illecite quali stupefacenti ed estorsioni, una vera e propria “svolta imprenditoriale” dei vertici del clan che ha portato ad abbandonare quasi del tutto l’opzione militare. “In questa prospettiva strategica - si legge in una nota stampa - si collocano le attività imprenditoriali e finanziarie, con ingenti investimenti nel settore delle aste giudiziarie immobiliari, in cui gli affiliati ponevano in essere condotte di turbata libertà degli incanti, attraverso minacce rivolte ad altri partecipanti per costringerli a non presentarsi, permettendo di fatto agli emissari del sodalizio di aggiudicarsi gli immobili, la cui successiva rivendita avrebbe finanziato le ulteriori attività illecite del sodalizio”. (segue) (Ren)