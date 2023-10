Regno Unito: "Sustainability", problemi forniture alimentari potrebbero causare disordini civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito rischia potenziali rivolte violente nei prossimi decenni se non vi sarà un'adeguata pianificazione della sicurezza alimentare. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista "Sustainability" e ripresa dal quotidiano "The Times". Tale ricerca ha evidenziato che la dipendenza del Regno Unito dalle importazioni causa problemi con l'approvvigionamento alimentare, e che le carenze sono probabili fattori scatenanti di futuri disordini civili. Circa il 40 per cento degli specialisti intervistati nella ricerca ritiene che disordini civili saranno possibili nel prossimo decennio e l'80 per cento ritiene che saranno possibili entro 50 anni. Secondo gli esperti, le condizioni meteorologiche estreme e le restrizioni commerciali sono state la causa più probabile della futura scarsità alimentare, per questo hanno invitato il governo ad agire subito per evitare una crisi. (Rel)