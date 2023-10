Napoli: blitz clan Di Lauro, riscoperto business contrabbando sigarette da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clan Di Lauro si è lanciato nuovamente nel mercato dei contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. E’ quanto emerge dall’inchiesta che stamattina è sfociata in 27 misure cautelari. In quest’ultima attività illecita, si legge in una nota stampa, “è stata cristallizzata l’esistenza di un’associazione a delinquere, stabile e transnazionale, diretta dal clan Di Lauro, finalizzata al traffico di tabacchi, con importazioni da paesi dell’Est europeo, quali Bulgaria e Ucraina di circa 1500 chili di sigarette, caratterizzata da un sistema di distribuzione sul mercato campano”. Ad operare era una rete di grossisti che riforniva, in conto vendita, i rivenditori al dettaglio e da cui, settimanalmente, venivano prelevate le somme di denaro relative al pagamento delle forniture. (Ren)