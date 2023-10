Medio Oriente: Spagna, governo respinge "falsità" ambasciata israeliana contro suoi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha respinto "categoricamente le falsità" contenute nel comunicato diramato ieri sera dall'ambasciata israeliana in cui si accusano alcuni ministri di "allinearsi" con il terrorismo del movimento islamista palestinese Hamas. In una nota, il ministero degli Esteri di Madrid ha evidenziato di "non accettare insinuazioni infondate", in quanto ogni esponente politico può "esprimere liberamente le proprie posizioni" come rappresentante di un partito. Il governo spagnolo ha ripetutamente espresso la necessità di distinguere la popolazione palestinese dal gruppo terroristico Hamas e di proteggere la popolazione civile di Gaza. Inoltre, per l'esecutivo di Madrid è "urgente" mantenere le forniture di base essenziali per il benessere della popolazione. Nella nota si ribadisce, inoltre, che l'unica soluzione praticabile per raggiungere una situazione di pace e stabilità nella regione è quella di due Stati che coesistano in pace e sicurezza, "come è stato approvato dalle Nazioni Unite". (segue) (Spm)