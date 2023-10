Medio Oriente: Spagna, governo respinge "falsità" ambasciata israeliana contro suoi ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, l'ambasciata israeliana a Madrid aveva definito "profondamente inquietante" il fatto che, in un momento in cui Israele è in lutto per la perdita di "vite innocenti nel barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre, quando più di 150 civili, tra cui bambini, donne e anziani rimangono prigionieri dei terroristi di Hamas a Gaza, alcuni elementi all'interno del governo spagnolo abbiano scelto di allinearsi con questo terrorismo simile all'Is (in riferimento allo Stato islamico)". (Spm)