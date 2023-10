Calcio: Abodi, su scommesse non ci sia omertà, sanzioni non siano esemplari ma giuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle scommesse nel calcio “bisogna che esca quello che debba uscire, che non ci sia omertà, sono temi che si devono affrontare di petto”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Ora bisogna fare in modo che si capisca il danno procurato, che è quello che si genera nello stato d'animo dei tifosi, c'è amarezza in chi segue il calcio", ha aggiunto. “Sulle scommesse c'è ipocrisia, chi deve parlare parli, le regole ci sono, i calciatori sanno che non possono scommettere e a maggior ragione lo fanno su quelle illegali. Si scommette in contanti e si alimenta economia criminale", ha proseguito il ministro. "Non credo alle sanzioni esemplari, ma a quelle giuste. Ci sono le norme, vanno applicate", ha concluso Abodi.(Rin)