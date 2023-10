© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia è molto dietro la Turchia dal punto di vista della qualità infrastrutturale”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 parlando degli stadi in vista degli Europei di calcio del 2032. “Abbiamo tempo al 2026 per scegliere i cinque stadi. Ora spero in una scossa per migliorare la qualità delle infrastrutture”, ha concluso.(Rin)