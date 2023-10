Usa: Camera al lavoro su un’autorizzazione all’impiego della forza in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa, Michael McCaul, ha dichiarato all’emittente “Cnn” che la commissione sta lavorando al testo di un disegno di legge per autorizzare l’uso della forza militare statunitense in Medio Oriente, "nel caso si renda necessario” a seguito di un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas. "Spero di non dover mai discutere questa proposta di legge. Ma abbiamo una situazione in Medio Oriente che cresce d’intensità giorno dopo giorno, e se ci fosse un coinvolgimento di Hezbollah… l'Iran ha già minacciato che se Gaza verrà (invasa dalle Forze di difesa israeliane), se le Forze di difesa israeliane entreranno a Gaza, loro interverranno," ha dichiarato il deputato. L’annuncio dei preparativi per il testo di una Autorizzazione all'uso della forza militare, giunge mentre il presidente Joe Biden si prepara a visitare Israele e Giordania a partire da domani, è un ulteriore segnale della forte preoccupazione di Washington per il rischio di un allargamento regionale del conflitto innescato lo scorso 7 ottobre dall’attacco di Hamas a Israele. (segue) (Was)