Usa: Camera al lavoro su un’autorizzazione all’impiego della forza in Medio Oriente (2)

- Nel fine settimana le forze armate degli Stati Uniti hanno inviato un secondo gruppo di portaerei nella regione del Mediterraneo orientale e velivoli da combattimento della Forza aerea per dissuadere Hezbollah e l’Iran da un coinvolgimento nel conflitto. McCaul non ha riferito se i preparativi intrapresi dalla commissione Affari esteri seguano una richiesta diretta della Casa Bianca. "Non voglio confermarlo. (…) Stiamo elaborando una bozza nel caso in cui sia necessario”. Quanto ai contenuti del provvedimento, il deputato repubblicano ha dichiarato che la commissione preferirebbe evitare un riferimento esplicito all’Iran: “Si tratterebbe più che altro delle fazioni legate all'Iran, come Hamas, Hezbollah, milizie sciite sostenute dall'Iran, ma se da parte dell’Iran ci fosse un coinvolgimento diretto, allora dovremmo includerlo nella lista”. (Was)