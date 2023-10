Medio Oriente: quasi mille cittadini statunitensi hanno lasciato Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi mille cittadini statunitensi e i loro familiari diretti hanno lasciato Israele a bordo di aerei e navi noleggiati dal governo degli Stati Uniti. Lo ha riferito un portavoce del dipartimento di Stato all’emittente televisiva “Cnn”. Il portavoce ha affermato che il governo degli Stati Uniti ha offerto "oltre 4.000 posti su trasporti noleggiati dal governo degli Stati Uniti via aria e mare a cittadini statunitensi e ai loro familiari diretti" a partire da venerdì 13 ottobre, precisando che in genere i voli e le navi sono stati utilizzati per metà della loro capienza complessiva. I voli organizzati dal governo degli Stati Uniti proseguiranno dall'Aeroporto internazionale Ben Gurion di Israele almeno fino a giovedì, ha affermato il portavoce.(Was)