Singapore: esportazioni chiave in calo per il 12mo mese consecutivo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni domestiche non petrolifere di Singapore (Nodx) hanno registrato una contrazione per il 12mo mese consecutivo a settembre, in calo del 13,2 per cento su base annua. La contrazione è stata più contenuta rispetto a quella del 22,5 per cento registrata ad agosto e a quella del 20,3 per cento a luglio. Secondo i dati diffusi oggi da Enterprise Singapore (EnterpriseSg), il settore dell'elettronica ha registrato un calo delle esportazioni dell’11,6 per cento su base annua a settembre, dopo una contrazione del 21,1 per cento nel mese precedente. (segue) (Fim)