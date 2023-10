Singapore: esportazioni chiave in calo per il 12mo mese consecutivo a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I circuiti integrati, i personal computer e le componenti di personal computer hanno contribuito maggiormente a questo calo, registrando rispettivamente diminuzioni del 16,2 per cento, del 33,2 per cento e del 38,9 per cento. Le esportazioni di prodotti non elettronici hanno registrato un calo del 13,6 per cento a settembre rispetto al 22,9 per cento del mese precedente. L'oro non monetario, i prodotti farmaceutici e le preparazioni alimentari hanno registrato i cali più significativi, diminuendo rispettivamente del 59,6 per cento, del 31,2 per cento e del 40 per cento. (Fim)