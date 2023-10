Imprese: Uniqlo aumenta salari del 44 per cento in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese di abbigliamento Uniqlo aumenterà i salari dei suoi lavoratori a tempo pieno e part-time in Cina sino al 44 per cento, nell’ambito di un piano per espandere significativamente le proprie attività nel Paese, che rappresenta ad oggi il suo principale mercato estero. Gli aumenti in busta paga sono scattati già questo mese, con un focus iniziale sui dipendenti dei negozi di abbigliamento Uniqlo a Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. Nei prossimi mesi aumenti salariali medi del 28 per cento verranno offerti dall’azienda anche in altre parti della Cina.(Git)