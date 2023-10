Medio Oriente: rappresentante palestinese all’Onu chiede fine del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante della Palestina alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha lanciato un appello per la fine immediata delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato lo stesso Mansour nel suo intervento alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come riferisce l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". “Israele compie massacri a Gaza e i morti sono in gran parte donne e bambini”, ha aggiunto Mansour, sottolineando le condizioni critiche del sistema sanitario nella Striscia di Gaza e la grave situazione umanitaria di oltre un milione di sfollati interni. “Non vogliamo la morte di nessun civile”, ha precisato il rappresentante palestinese, “che sia palestinese o israeliano”. (Res)