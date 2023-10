Ucraina: Aeronautica, attacco combinato russo nella notte con missili da crociera, droni ed S-300

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato contro il territorio dell’Ucraina nella notte utilizzando missili da crociera, missili S-300 e droni d’attacco. Lo riferisce l'Aeronautica ucraina su Telegram. "Gli occupanti russi hanno lanciato un nuovo attacco aereo e missilistico contro l'Ucraina, utilizzando un missile guidato Kh-59, missili guidati antiaerei S-300 e sei droni d'attacco di tipo Shahed-136 e 131. Il Kh-59 e i sei Shahed-136 e 131 sono stati distrutti dalle forze e dai sistemi di difesa aerea", si legge in un rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina. Secondo i dettagli forniti dall'Aeronautica, i droni sono stati lanciati da Capo Chuada, in Crimea, mentre il missile Kh-59 è stato lanciato da un aereo Su-34. Inoltre due missili antiaerei S-300, modificati in versione d'attacco, sono stati lanciati in direzione orientale, mentre il Kh-59 è stato distrutto dai sistemi di difesa aerea nei cieli della regione ucraina di Mykolaiv. Questa versione era stata riferita in precedenza anche dal governatore della regione, Vitaly Kim. (Kiu)