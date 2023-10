Medio Oriente: brigate Al Qassam, 22 ostaggi morti durante gli attacchi israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le brigate Ezzeddin al Qassam, ala armata del movimento islamista palestinese Hamas, ha dichiarato che 22 ostaggi sono morti ieri durante i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce delle brigate Al Qassam, Abu Ubaida, come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Inoltre, le brigate Al Qassam hanno annunciato di di avere nelle proprie mani 200 ostaggi di diversa nazionalità, sottolineando che saranno liberati quando le condizioni lo consentiranno. Altri 50 ostaggi, ha aggiunto, sono prigionieri di altre formazioni della Striscia di Gaza. “Abbiamo un gruppo di prigionieri di diversa nazionalità, di cui non abbiamo potuto verificare l’identità”, ha chiarito Abu Ubaida, precisando che gli ostaggi sono trattati bene e assicurando che sarà garantita l’incolumità ai cittadini stranieri. Quanto all’eventualità di un’operazione militare di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf), Abu Ubaida ha affermato che le brigate Al Qassam non temono una tale evoluzione e che sono pronte ad affrontarla. (Res)