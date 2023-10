Asia Orientale: Usa, Corea del Sud e Giappone attivano linea di comunicazione trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone hanno attivato una linea di comunicazione diretta trilaterale per la gestione delle emergenze di sicurezza. Lo ha annunciato un alto funzionario di Seul lunedì, riferendo un ulteriore progresso nello sviluppo della cooperazione sulla sicurezza tra i tre Paesi in un contesto di minacce crescenti dalla Corea del Nord e di competizione sempre più serrata con la Cina. L'attivazione della linea telefonica segue l’impegno assunto dal presidente coreano Yoon Suk Yeol, dal suo omologo statunitense Joe Biden e dal primo ministro giapponese Fumio Kishida a “consultarsi" reciprocamente in caso di minaccia comune durante il loro vertice a Camp David, lo scorso agosto. (segue) (Git)