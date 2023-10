Asia Orientale: Usa, Corea del Sud e Giappone attivano linea di comunicazione trilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia "Yonhap", la linea di comunicazione diretta collega i Consigli per la sicurezza nazionale dei tre Paesi, consentendo comunicazioni vocali e video tra i loro leader e i massimi funzionari per la sicurezza in qualsiasi momento. "E’ stata attivata una linea di comunicazione telefonica tra i tre Paesi, ed è già stata completata una prova tecnica”, ha dichiarato il funzionario coreano anonimo a "Yonhap". L'installazione giunge in un contesto di crescenti preoccupazioni tra esperti e decisori politici per la possibilità di azioni provocatorie da parte di Pyongyang e Pechino, mentre Washington è impegnata a gestire l'escalation della guerra tra Israele e Hamas e la guerra in Ucraina condotta dalla Russia. (Git)