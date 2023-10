Cina-Russia: Zakharova, gli incontri fra Xi e Putin sono di importanza crescente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri tra i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, non sono mai stati formali: la loro importanza sta crescendo nel contesto della situazione internazionale. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un'intervista al quotidiano cinese “Global Times”. Secondo Zakharova, ogni contatto tra i leader di Russia e Cina è un'opportunità per coordinare sostanzialmente le posizioni, analizzare lo stato di attuazione degli accordi precedenti e approvare nuovi progetti di cooperazione su larga scala. "Tali incontri non sono mai stati formali; stanno diventando sempre più importanti nel contesto di una situazione geopolitica in rapido cambiamento e contribuiscono al rafforzamento qualitativo dei legami tra i nostri Paesi", ha affermato la portavoce. Putin è arrivato questa mattina a Pechino, dove parteciperà al forum sull'Iniziativa Belt and Road (la nuova Via della Seta), mentre domani avrà un bilaterale con l'omologo Xi. (Cip)