Corea del Nord: Pyongyang minaccia risposta a invio mezzi strategici Usa (2)

- La portaerei nucleare USS Ronald Reagan è arrivata nella città portuale del sudest di Busan giovedì scorso per una visita di cinque giorni a seguito di esercitazioni navali trilaterali tra gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone. Un bombardiere B-52 statunitense, in grado di veicolare armi nucleari, dovrebbe invece atterrare in una base aerea coreana questa settimana e partecipare a due voli dimostrativi nell’ambito dell’edizione 2023 della fiera internazionale per la difesa e l’aerospazio Seul Adex, in programma da fino a domenica 22 ottobre. Negli ultimi anni i bombardieri strategici statunitensi si erano limitati a sorvolare lo spazio aereo sudcoreano nell’ambito di esercitazioni militari congiunte. “L’atterraggio del B-52 rientra nel quadro della nostra promessa di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella Penisola coreana”, ha commentato nel comunicato il direttore per gli affari pubblici della Settima flotta aerea degli Stati Uniti, Rachel Buitrago. L’edizione di quest’anno dell’Adex di Seul dovrebbe attirare circa 290 mila visitatori, tra cui 114 ufficiali militari da 55 Paesi. Gli Stati Uniti metteranno in mostra anche i loro aerei militari F-22 e FA-18G. Si tratta, sottolinea l’Usfk, di un “riconoscimento dell’impegno verso l’Alleanza tra Usa e Corea del Sud, giunta al suo 70mo anniversario, e della disponibilità degli Stati Uniti a mobilitare le proprie capacità per proteggere i suoi militari e le loro famiglie, così come per difendere i loro alleati e partner” (Git)