Corea del Sud: si è aperta oggi la rassegna dell’industria aerospaziale Adex

- Si è aperta oggi a Seongnam, in Corea del Sud, l’edizione 2023 della Fiera internazionale per la difesa e l’aerospazio di Seul (Adex), in programma da fino a domenica 22 ottobre. Come evidenziato dai media coreani e dal presidente Yoon Suk Yeol, che ha personalmente inaugurato l’evento, l’edizione 2023 della fiera segna un record di partecipazioni, con ben 550 aziende da 35 Paesi e 114 ufficiali militari da 55 Paesi. Gli organizzatori prevendono una affluenza di circa 290 mila visitatori. (segue) (Git)