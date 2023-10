Corea del Sud: si è aperta oggi la rassegna dell’industria aerospaziale Adex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti metteranno in mostra all’evento i loro aerei militari F-22 e FA-18G. Si tratta, sottolinea La Forza Usa in Corea, di un “riconoscimento dell’impegno verso l’Alleanza tra Usa e Corea del Sud, giunta al suo 70mo anniversario, e della disponibilità degli Stati Uniti a mobilitare le proprie capacità per proteggere i suoi militari e le loro famiglie, così come per difendere i loro alleati e partner”. Nell’ambito dell’evento, inoltre, un bombardiere strategico stealth B-52 Spirit statunitense atterrerà in Corea del Sud e parteciperà a due voli dimostrativi: “L’atterraggio del B-52 rientra nel quadro della nostra promessa di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella Penisola coreana”, ha commentato nel comunicato il direttore per gli affari pubblici della Settima flotta aerea degli Stati Uniti, Rachel Buitrago. (Git)