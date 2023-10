Legge Bilancio: Schillaci, 5,6 miliardi di euro in più per la Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di bilancio per il 2024 prevede 5,6 miliardi di euro in più per la sanità, di cui 2,3 provenienti da quella precedente. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista a “La Stampa”. “Per la precisione i miliardi in più sono 3,3. E questi si sommano ai 2,3 già programmati con la precedente manovra per un totale di ben 5,6 miliardi messi in più sul piatto per il 2024”, ha detto Schillaci, sottolineando che, se si esclude il periodo della pandemia di Covid-19, “nessun governo prima aveva fatto tanto”. “Altro che tagli. Abbiamo molti soldi in più che ora vanno solo spesi bene. Come ho precisato più volte, aggiungere acqua a un serbatoio che perde non può essere l'unica soluzione”, ha aggiunto il ministro. Secondo Schillaci, inoltre, la manovra consentirà di rinnovare il contratto di medici e infermieri. “A spanne i medici guadagneranno mille euro in più al mese. E questo ci serve per arginarne la fuga dal Servizio nazionale e quindi anche a fronteggiare meglio l'emergenza delle liste di attesa”, ha concluso il ministro. (Res)