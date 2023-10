Medio Oriente: il Pakistan annuncia l’invio di aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan ha annunciato l’invio immediato di aiuti umanitari a Gaza, mentre proseguono sulla Striscia i bombardamenti aerei sferrati da Israele in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. “Alla luce dell’aggressione indiscriminata e dell’assedio della Striscia di Gaza, il popolo già oppresso del territorio densamente popolato di Gaza ha urgente bisogno di assistenza umanitaria”, afferma una nota del ministero degli Esteri pakistano, che annuncia “l’invio immediato” di aiuti umanitari per alleviare “la sofferenza dei fratelli e delle sorelle palestinesi”. “Il governo si sta coordinando con la Società della Mezzaluna rossa pakistana e con le agenzia Onu competenti, con il governo dell’Egitto e con le missioni pakistane all’estero per stabilire le modalità di consegna” degli aiuti, aggiunge la nota.(Inn)