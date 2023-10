Legge Bilancio: Leo, con riforma Irpef e taglio a cune fiscale aiutiamo fasce medio basse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riforma dell'Irpef e il rinnovo del taglio al cuneo fiscale contenuti nella Legge di bilancio il governo rafforza le buste paga sino a 1.300 euro, aiutando così le fasce medio-basse della popolazione. Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in un'intervista al “Corriere della Sera”. Il viceministro ha spiegato che la riforma dell'Irpef riguarda “la riduzione delle aliquote da 4 a 3, con l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, quindi fino a 28 mila euro di imponibile sotto l'aliquota del 23 per cento”. Come spiegato da Leo, tale misura, “riguarda tutti i contribuenti” e “i risparmi possono arrivare fino a un massimo di 260 euro netti l'anno”. Inoltre, ha proseguito il viceministro, sono stati destinati “circa 10 miliardi al rinnovo del taglio del cuneo fiscale-contributivo. La platea di lavoratori dipendenti interessata è di circa 14 milioni. Il mix dei due interventi avrà l'effetto di rafforzare le buste paga fino a circa 1.300 euro l'anno”. Complessivamente, secondo Leo, “le due misure valgono una quindicina di miliardi. È vero, per ora, le finanziamo per il 2024, ma si tratta di un fotogramma di un film che bisogna vedere per intero. Il prossimo fotogramma sarà quello del concordato preventivo biennale per gli autonomi”. Per quest'obiettivo, ha aggiunto il viceministro, sarà necessario attendere “uno dei prossimi decreti di attuazione della delega, già sull'imponibile 2024” e in questo modo si dovrebbe riuscire a reperire “importanti risorse per finanziare in modo strutturale il taglio di Irpef e cuneo”. (Res)