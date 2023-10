Medio Oriente: la crisi a Gaza al centro del colloquio tra Biden e il premier iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha discusso la situazione in Medio Oriente con il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, durante la telefonata di avvenuta ieri pomeriggio. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che i due hanno discusso la necessità di prevenire ulteriori escalation nella striscia di Gaza, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Entrambi hanno concordato sull’urgenza con cui occorre intervenire per risolvere la crisi umanitaria nella regione, in coordinamento con le Nazioni Unite e i partner regionali. Biden e al-Sudani hanno poi ribadito la partnership tra i due Paesi, impegnandosi a rafforzare il coordinamento bilaterale per garantire la stabilità regionale nelle prossime settimane. (Was)