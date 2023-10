Medio Oriente: Biden sente Al Sisi, focus sulla crisi umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi umanitaria nella striscia di Gaza è stata al centro del colloquio di ieri pomeriggio tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che le parti hanno discusso la necessità di un coordinamento con le Nazioni Unite, la Giordania, l’Autorità nazionale palestinese (Anp) e Israele, per porre fine alla crisi causata dall’attacco sferrato il 7 ottobre scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Le parti hanno anche esaminato il contesto di sicurezza regionale, concordando sulla necessità di lavorare insieme per garantirne la stabilità. (Was)