Medio Oriente: Biden andrà anche in Giordania, incontri con Al Sisi e presidente Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà anche in Giordania, dopo la sua visita in Israele prevista per la giornata di mercoledì 18 ottobre. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Durante la sua tappa ad Amman, il presidente incontrerà il re Abdullah II, il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas”, ha detto, aggiungendo che al centro dei colloqui ci saranno la crisi degli ostaggi, la necessità di garantire un passaggio sicuro ai civili che vogliono fuggire dalla striscia di Gaza, e l’assistenza umanitaria alla regione. (Was)